Рубан – о локдауне в Киеве: власти готовятся к худшему сценарию

Киевские власти готовятся к наихудшему сценарию во время новой вспышки пандемии коронавируса. Речь идет об "усиленном режиме" карантина.

Об этом в понедельник, 2 августа, в эфире телеканала "Украина 24" заявил начальник главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей в Киеве Олег Рубан. Он также пояснил, акцент будет сделан на вакцинацию.

Так, по словам Рубана, подготовительная работа к "усиленному режиму" карантина ведется уже три недели. Планируется, сформировать иммунитет на уровне 80-90%, чтобы не вводить в столице "красную" зону.

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"Меры проводятся во всех жизненно важных сферах", – сказал чиновник.

Также он добавил, что вспышка заболеваемости может произойти в организованных коллективах, например, в школах и вузах. В связи с этим намерены акцентировать внимание на прививке среди педагогов.

Напомним, что утром 2 августа в Украине официально было подтверждено 2 253 534 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки обнаружено 265 новых зараженных, 62 из которых – в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине для вакцинированных граждан могут ослабить карантин. Пересматривать нормы намерены в случае изменения эпидемиологической ситуации.