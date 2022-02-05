"Родину-мать" в Киеве подсветили цветами украинского флага: глава Минкульта пояснил цель. Фото и видео
Монумент "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета государственного флага. Целью такой акции стало объединение украинцев для защиты своей страны.
Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Акция длилась 4 февраля до полуночи (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
"Мы – украинцы – умеем объединяться ради мира. Мы благодарны, что во многих странах мира поддерживают наши усилия по сдерживанию агрессора. Флаг – символ нашей независимости и независимости", – подчернил он.
Организаторами акции выступили Министерство культуры и Музей истории Украины во Второй мировой войне.
В соцсетях поддержали многие опубликовали фото и видео с монументом в цветах украинского флага.
В Києві підсвітили монумент "Батьківщина-мати" жовто-блакитними кольорами українського прапору. Він буде підсвічений до кінця дня 4 лютого.— Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 4, 2022
Монумент підсвітили у знак вдячності лідерам дружніх держав за підтримку України та в знак демонстрації загальноукраїнського єднання. pic.twitter.com/358ZysqOyI
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее монумент "Родина-мать" в столице предлагали превратить в статую архистратига Михаила. Тогда с нее предлагали убрать грудь и добавить на щит герб.