"Родину-мать" в Киеве подсветили цветами украинского флага: глава Минкульта пояснил цель. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Жизнь столицы
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'Родину-мать' в Киеве подсветили цветами украинского флага: глава Минкульта пояснил цель. Фото и видео

Монумент "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета государственного флага. Целью такой акции стало объединение украинцев для защиты своей страны.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Акция длилась 4 февраля до полуночи (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Монумент "Родина-мать".

"Мы – украинцы – умеем объединяться ради мира. Мы благодарны, что во многих странах мира поддерживают наши усилия по сдерживанию агрессора. Флаг – символ нашей независимости и независимости", – подчернил он.

Видео дня
"Родина-мать" издалека.

Организаторами акции выступили Министерство культуры и Музей истории Украины во Второй мировой войне.

"Родина-мать" в цветах флага Украины.

В соцсетях поддержали многие опубликовали фото и видео с монументом в цветах украинского флага.

"Родина-мать" в цветах флага Украины с близкого расстояния.
"Родина-мать" в цветах флага Украины с близкого расстояния.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее монумент "Родина-мать" в столице предлагали превратить в статую архистратига Михаила. Тогда с нее предлагали убрать грудь и добавить на щит герб.

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