РЕБ, Starlink и FPV-дроны: Кличко и мэр Брюсселя посетили бойцов ВСУ и передали необходимое снаряжение

Мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим брюссельским коллегой Филиппом Клозом посетили в Киевской области бойцов батальона "Свобода". Они передали защитникам Украины FPV-дроны, систему РЭБ и Starlink.

Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Уже в ближайшее время необходимое ВСУ оснащение будет отправлено на фронт.

"Вместе с мэром Брюсселя Филиппом Клозом посетили в Киевской области бойцов батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины. Военные вышли из передовой на ротацию, некоторые восстанавливаются после ранений. Приехали с Филиппом не с пустыми руками. Мэр Брюсселя передал бойцам систему РЭБ и Starlink. А я в качестве благотворительной помощи – еще 50 FPV-дронов. Новое, очень нужное защитникам, оснащение отправится на Донбасс. Благодарю Филиппа и жителей Брюсселя за поддержку и помощь!" – написал Кличко.

Мэр Киева напомнил, что столичное общество постоянно помогает украинским военным. 4-й бригаде с начала полномасштабной войны из бюджета города было выделено более 500 млн. грн. За эти средства бойцы ранее закупили и отправили на фронт более 1500 БПЛА. А также – системы РЭБ, сотни радиостанций, автомобили, и другое необходимое оснащение.

"Также в качестве благотворительной помощи передавали бойцам 4-й бригады сотни БПЛА разного типа, системы РЭБ, прицелы ночного видения, средства защиты", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Киевский городской совет в четверг, 11 апреля, во время заседания выделил еще более 1,5 миллиарда гривен в помощь военным. С этой суммой получается, что столица с начала этого года направила на нужды Сил безопасности и обороны более 6,5 миллиарда гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!