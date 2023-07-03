Раньше из Броваров в Киев можно было доехать на бензотрамвае. История транспорта и уникальные фото

До 1920 года существовала и работала линия бензотрамвая, которая объединяла Киев и Бровары. Маршрут имел номер 23 и ездил с левого берега на Почтовую площадь столицы.

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Историю и уникальные фото общественного транспорта опубликовали в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. На его работу сильно повлияли две мировые войны.

"Киев-Бровары". Система трамвая работала в 1913-1941 годах на бензомоторной тяге. Трамваи двигались по колее шириной 1524 мм. Маршрут имел номер 23 и соединял центр Киева (Почтовая площадь) с городом Бровары. Линию обслуживало Слободское бензотрамвайное депо, открытое в 1911 году", – говорится в сообщении.

К сожалению, из-за разрушения Цепного моста 10 июня 1920 маршрут был сокращен до Никольской Слободки (современная территория возле станции метро "Левобережная"). В 1925 году планировалось возобновить движение к Почтовой площади, поскольку был открыт новый мост имени Евгении Бош.

"7 ноября 1934 года маршруты киевского бензотрамвая были полностью электрифицированы, но линия "Киев – Бровары" продолжала работать до 1941 года. С началом Второй мировой линия была закрыта, было разрушено Слободское бензотрамвайное депо. После войны этот вид транспорта решили не восстанавливать", – резюмировали авторы проекта.

Напомним, общеизвестно, что у Киевского метрополитена есть три линии – красная, синяя, зеленая. Но мало кто из пассажиров имел возможность проехать еще одной веткой – секретной, объединяющей остальные три.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1960-х годах в Киеве недалеко от станции метро "Днепр" возник легендарный рынок, более известный как "Бухара". Место, где можно было приобрести все необходимое для рыболовства, было известно далеко за пределами столицы Украины.

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