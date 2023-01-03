Ракетный удар РФ по центру Киева попал на камеры наблюдения Дворца "Украина": видео момента прилета

В последний день 2022 года, 31 декабря, российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате обстрела были повреждены здания в нескольких районах столицы, в том числе и в центре.

Видео дня

Ракетный удар попал на камеры наблюдения Дворца "Украина". Жуткие кадры, обнародованные OBOZREVATEL, показывают момент взрыва (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видео видно, как от взрыва повреждаются здания и в разные стороны разлетается битое стекло и другие конструктивные элементы. Также видно, как нескольким людям чудом удалось спастись.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 31 декабря, российские войска выпустили по Украине более 20 ракет. Силы ПВО уничтожили 12 из них. В результате обстрела были повреждены объекты в нескольких районах Киева, есть погибший, 21 человек пострадал. Есть разрушения, повреждения получил гостиничный объект.

В течение первого часа нового 2023 года российские войска вновь нанесли ракетный удар по Киеву. В Голосеевском и Шевченковском районах столицы сработала система противовоздушной обороны. Обломки сбитой ракеты повредили автомобиль.

В ночь на 2 января в Киеве снова раздались взрывы. После работы ПВО произошло падение обломков беспилотника Shahed-136 на проезжую часть дороги. Также обломки повредили окна в доме.

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