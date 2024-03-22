Ракетный обстрел Украины 22 марта: Кличко анонсировал помощь от столицы Харькову и Запорожью

Столица Украины поможет городам, наиболее пострадавшим во время российской ракетной атаки 22 марта. В частности, речь идет о Харькове и Запорожье.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он провел переговоры с главами этих городов.

"Киев поможет городам, наиболее пострадавшим от варварской атаки врага минувшей ночью. В частности, Харькову и Запорожью. Говорил с их руководителями, предложил помощь. Сейчас они формулируют главные потребности и сможет оперативно отправить столица. Также убежден, что в рамках Ассоциации городов мы можем консолидированно отреагировать и поддержать города и поселки. Определяем, что нужно другим пострадавшим от атаки общинам. И то, чем могут помочь другие общины", – написал Кличко.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, российские оккупанты нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью, поразив в частности Днепровскую гидроэлектростанцию. Во время атаки вражеская ракета также попала в двигавшийся по плотине троллейбус, из-за чего там полностью перекрыли движение.

Кроме того, войска России утром 22 марта ударили по Харькову баллистическими ракетами. В городе прогремело не менее 15 взрывов, исчезло свет и начались проблемы с водоснабжением.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 21 марта, во время ракетных обстрелов со стороны страны-террориста РФ был поврежден дом, который построили в конце 1930-х годов. Обломок российской ракеты попал в одну из квартир, в результате чего начался пожар.

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