Произошёл пожар, есть пострадавший: в КОВА рассказали о последствиях очередного удара РФ по Киевской области

В субботу, 20 июня, страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате атаки в одном из районов возник пожар, есть пострадавший.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Террористическая атака РФ

"Киевская область снова подверглась вражеской атаке ударных дронов. В Бориспольском районе в результате вражеской атаки произошел пожар в складских помещениях. Спасатели уже локализовали возгорание. Все экстренные службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки", — говорится в сообщении.

Глава Киевской ОГА Николай Калашник уточнил, что, к сожалению, в результате террористической атаки РФ есть пострадавший. Мужчина 40 лет с отравлением продуктами горения госпитализирован в местную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Главные истории дня

Напомним, в Запорожье вражеский дрон нанес удар по зданию логистического оператора. К вечеру 19 июня было известно о 10 раненых, среди них – полицейский.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 июня Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 99 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 92 цели.

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