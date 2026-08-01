Возникли пожары, есть пострадавшие: фото и видео последствий баллистического удара РФ по Киевщине в ночь на 1 августа

В ночь на 1 августа страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, имеются повреждения, возник пожар, есть пострадавшие.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Террористическая атака РФ

"Сегодня ночью российские войска в очередной раз нанесли вражеские удары по столичному региону. В Бучанском районе повреждены складские помещения предприятия. Телесные повреждения получили три человека: двое мужчин и одна женщина. Пострадавшие доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

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В полиции добавили, что кроме того, в Вышгородском районе в результате атаки РФ произошло возгорание лесного настила, которое оперативно ликвидировали спасатели. Также повреждены частный дом и автомобиль.

Что предшествовало

В ночь на субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия устроила очередную массированную ракетную атаку на Киев. В столице прогремела серия взрывов – известно о погибших, много раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 1 августа нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В Дарницком районе в результате обстрела повреждены многоэтажные дома, а на месте одного из попаданий образовалась глубокая воронка.

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