Прикрыл собой побратимов: в Киеве простились с погибшим воином ВСУ Серго Горнакашвили. Фото и видео

В Киеве во вторник, 28 мая, в Михайловском соборе прошла церемония прощания с погибшим воином ВСУ Серго Горнакашвили. Жизнь защитника Украины оборвалась 20 мая.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Вечная память и слава Герою!

В Киеве в Михайловском соборе простились с погибшим воином Вооруженных сил Украины Серго Горнакашвили. Он полег в бою с врагом на Харьковском направлении 20 мая. По словам знакомых, воин прикрыл своим телом своих побратимов.

Известно, что боец ВСУ родился в Грузии, но многие годы проживал в Киеве и получил гражданство Украины. По данным портала Грузия Online, Серго Горнакашвили был уроженцем села Омало Ахметинского муниципалитета на востоке страны.

В гражданской жизни защитник играл за футбольный клуб "Колос" (Большая Дымерка Киевской области) с 2006 года и признавался лучшим игроком чемпионата. Ушел добровольцем на войну в 2022 году. У защитника Украины осталось трое детей. Похоронят бойца на столичном Лесном кладбище на Аллее Героев.

С начала полномасштабного вторжения РФ в боях на стороне Украины погибли до 70 граждан Грузии и граждан Украины грузинского происхождения.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киева Владимир Зеленый. У защитника Украины остались жена, родители и два брата.

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