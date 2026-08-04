Приехала спасать раненых: в Киеве прощаются с Виталиной Яровенко, погибшей 1 августа во время обстрела со стороны РФ. Фото

Во вторник, 4 августа, в Киеве прощаются с инструктором по военной подготовке Киево-Могилянской академии Виталиной Яровенко. Медицинский экипаж, в котором она находилась, 1 августа подвергся повторному удару российской ракеты.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Вечная память и слава героине.

Что известно

Так, в Михайловском соборе Киева во вторник, 5 августа, началась церемония прощания с Виталиной Яровенко, которая погибла во время повторного российского ракетного удара по Киеву в ночь на 1 августа.

Проводить ее в последний путь пришли родные, близкие и неравнодушные украинцы.

Главные истории дня

Девушка была инструктором Военной подготовки Киево-Могилянской академии имени Петра Конашевича-Сагайдачного и студенткой этого учебного заведения. В ночь нападения она добровольно прибыла на место попадания, чтобы помогать спасать людей, однако, к сожалению,её жизнь оборвалась в результате повторного ракетного удара со стороны страны-террориста РФ.

"Виталина была из тех людей, которые без колебаний приходят на помощь, учат не словами, а собственным примером и всегда выбирают быть там, где их помощь нужна больше всего", – рассказали в учреждении.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 августа в Киеве во время российской террористической атаки погибла парамедик батальона "Госпитальеры" Ева Ройтер. Жизнь девушки оборвалась, когда она спасала раненых во время ракетного обстрела.

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