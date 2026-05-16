При поддержке города в Киеве стартовали соревнования Spartan Kyiv 2026, – Виталий Кличко

В субботу 16 мая на Трухановом острове стартовали соревнованиям Spartan Kyiv 2026.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram.

"Сегодня на Трухановом острове дал старт соревнованиям Spartan Kyiv 2026", – написал мэр Киева.

Кличко уточнил, что Spartan Race — один из самых известных в мире форматов забегов с препятствиями. В Украине он проходит с 2020 года и уже в четвертый раз — при поддержке города.

Мэр Киева сообщил, что в этом году соревнования собрали рекордное количество участников из Украины и из-за рубежа — более 2500. Среди них, в частности, 54 параспортсмена, ветераны ВСУ с ампутациями.

Все собранные во время события средства передают на поддержку ГУР МО Украины.