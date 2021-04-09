В Киеве в горящей квартире нашли детей без признаков жизни: мальчиков реанимировали спасатели

В Деснянском районе Киева в пятницу, 9 апреля, пожарники спасли двух мальчиков 2 и 6 лет из горящей квартиры, а также женщину-соседку.

Возгорание произошло около 17:01 по ул. Марины Цветаевой, 10/87. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В квартире на 14 этаже 16-этажного жилого дома огнеборцы обнаружили двух детей без признаков жизни.

"Пожарные мигом вынесли детей на свежий воздух и приступили к оказанию неотложной домедицинской помощи, проводя реанимационные мероприятия до прибытия скорой медицинской помощи", – сказано в сообщении.

Медики прибыли на место ЧП в 17:40. "К счастью, именно благодаря настойчивости спасателей и полицейского, которые "откачивали" малышей, дети получили второй шанс на жизнь. Их передали медикам и впоследствии госпитализировали", – рассказали в ГСЧС.

Пожар по ул. Марины Цветаевой Telegram / Вартові Еспресо

Окно квартиры, где произошло возгорание Telegram / Вартові Еспресо

Огонь на площади 15 кв.м. удалось локализовать в 17:20, на полную ликвидацию ушло еще 6 минут.

Кроме того, было спасенную женщину, жительницу соседней квартиры. Ее с признаками отравления продуктами горения также вывели из дома и передали медикам. От госпитализации жительница столицы отказалась.

Спасатели и полицейский реанимируют мальчиков dsns.gov.ua

Как пишет Telegram-канал "Вартові Еспресо", оба мальчика, предварительно, попали в реанимацию.

На Facebook-странице dtp.kiev.ua отмечается, что бригада медиков была вызвана в 17:05 и ехала к месту пожара 35 минут. "Задержка приезда скорой объясняется пандемией: практически все бригады возят больных коронавирусом", – сказано в сообщении.

Скорая помощь госпитализировала детей Скриншот видео

По данным dtp.kiev.ua, спасенные дети – братья. "Двухлетней в критическом состоянии, старший стабильнее", – рассказали в Facebook-группе.

Пожар в Киеве Скриншот видео

Видео с места инцидента:

Скриншот

Как ранее писал OBOZREVATEL: