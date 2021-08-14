Появились фото и видео с украинскими военным, которые готовятся к параду в Киеве

София Закревская
София Закревская
Жизнь столицы
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Появились фото и видео с украинскими военным, которые готовятся к параду в Киеве

В столице Украины продолжается подготовка к параду, который пройдет в День Независимости. Мероприятие состоится на Крещатике и Майдане Незалежности во вторник, 24 августа.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, украинские военнослужащие тренируются перед парадом на улице Академика Туполева. Их регулярно замечают по утрам, когда еще не так жарко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Машины ГПСУ.
Видео дня
Подготовка к параду продолжается.

После завершения подготовки представители Вооруженных сил Украины и Госпогранслужбы разъезжаются оттуда колоннами.

Военные готовятся к параду утром.
Тренировки проходят на улице Академика Туполева.

Кроме того, утром в субботу, 14 августа, на аэродроме АНТК имени Антонова под Киевом провели строевой смотр пеших парадных расчетов. Военные показали свою готовность к участию в параде к 30-й годовщине независимости Украины.

Соответствующее видео подготовки опубликовали на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Тренировка на аэродроме АНТК имени Антонова.

Напомним, что в Киеве 18, 20 и 22 августа пройдут репетиции парада войск ко Дню Независимости. Из-за этого правоохранители будут ограничивать движение на ряде улиц в столице.

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