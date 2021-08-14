Появились фото и видео с украинскими военным, которые готовятся к параду в Киеве

В столице Украины продолжается подготовка к параду, который пройдет в День Независимости. Мероприятие состоится на Крещатике и Майдане Незалежности во вторник, 24 августа.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, украинские военнослужащие тренируются перед парадом на улице Академика Туполева. Их регулярно замечают по утрам, когда еще не так жарко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

После завершения подготовки представители Вооруженных сил Украины и Госпогранслужбы разъезжаются оттуда колоннами.

Кроме того, утром в субботу, 14 августа, на аэродроме АНТК имени Антонова под Киевом провели строевой смотр пеших парадных расчетов. Военные показали свою готовность к участию в параде к 30-й годовщине независимости Украины.

Соответствующее видео подготовки опубликовали на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Напомним, что в Киеве 18, 20 и 22 августа пройдут репетиции парада войск ко Дню Независимости. Из-за этого правоохранители будут ограничивать движение на ряде улиц в столице.

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