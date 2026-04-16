Повреждены дома и предприятие: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

Страна-агрессор РФ в ночь на четверг, 16 апреля, нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, повреждены в частности жилые дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Этой ночью Киевщина снова пережила массированную комбинированную атаку. Враг бил дронами и ракетами по мирным населенным пунктам. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Самое важное – к счастью, среди жителей области нет пострадавших, хотя и имеем незначительные повреждения жилья людей", – говорится в сообщении.

Так, в Белой Церкви повреждены производственные помещения предприятия и частный дом. В Броварском районе – четыре частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль. Сейчас на местах работают все службы.

Ночью 16 апреля российская террористическая армия устроила очередную массированную атаку по украинским городам. Враг атаковал мирное население дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами. В результате ударов среди мирного населения есть убитые и пострадавшие, разрушено множество объектов.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия в ночь на 16 апреля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки крылатых и баллистических ракет, а также более 650 дронов-камикадзе типа Shahed.

