Поврежденный в Соломенском районе Киева дом восстановят в первую очередь: в КГГА рассказали подробности

Поврежденный 2 января российской ракетой жилой дом по улице Мокрой в Киеве дом включен в перечень зданий, подлежащих первоочередному восстановлению. Специалисты должны подготовить проектно-сметную документацию.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп, передает пресс-служба КГГА. Пострадавшим жителям предоставлено временное коммунальное жилье.

Так, по его словам, экспертами было выполнено основное инструментальное исследование конструкций жилого дома по улице Мокрой, 7 в Соломенском районе столицы, который был поврежден во время российского обстрела 2 января.

"По результатам исследования подъезды №2 и №5 признаны непригодными к эксплуатации, а подъезды №3 и №4 находятся в аварийном состоянии. Остальные подъезды – в удовлетворительном состоянии", – рассказал Непоп.

Чиновник сообщил, что этот дом включен в перечень зданий, подлежащих первоочередному восстановлению. Уже определен заказчик таких работ, а следующий этап – разработка проектно-сметной документации и начало работ.

Всех жильцов поврежденного дома, нуждавшихся в временном жилье, разместили в квартирах КП "Финансовая компания "Жилье-инвест". В общей сложности такой возможностью воспользовались 53 жильца. Кроме того, владельцы квартир, которые не получили повреждений строительных конструкций, получили компенсации на сумму 5 млн 727 тыс. грн по государственной программе "Восстановление".

Стоит добавить, что в тех домах, которые не получили повреждений конструкций, владельцы квартир могут получить от государства до 350 тыс. грн на проведение ремонта по программе "Восстановление". Чтобы узнать, как это сделать, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российской ракетной атаки по Киеву 2 января без жилья и денег на проживание осталась жительница столицы, мать двоих детей Виктория. Квартира женщины в многоэтажке в Соломенском районе, где она жила с дочками и свекровью, полностью уничтожена.

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