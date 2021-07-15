После рекордного зноя Киев накроют ливни с грозами: прогноз синоптиков. Карты

После рекордной жары в Киев на выходных ворвутся грозовые дожди, однако еще сохранится высокая температура воздуха. Кроме того, в городе будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Там отметили, что дожди придут в столицу из Западной Украины (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, в пятницу, 16 июля, в городе будет царить жара. Днем синоптики прогнозируют до + 34 градусов. Во второй половине дня ожидается грозовой дождь, который немного собьет жару – ночью похолодает до + 22 градусов. Господствовать ветер западного направления, 3-8 м/с.

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В субботу, 17 июля, будет царить похожа синоптическая картина. Ночью удержится комфортная погода, без осадков, столбики термометра опустятся до +20 градусов. А днем город накроют грозовые дожди, правда, сохранится рекордная жара до +34 градусов. Будет господствовать ветер западного направления, 3-8 м/с. Будет преобладать ветер северного направления, 3-8 м/с.

В воскресенье, 18 июля, ливни ожидаются и ночью, и днем. Наконец в столице немного спадет температура. Днем ожидается +30 - +32 градуса.

В начале новой недели в столицу придет долгожданное похолодание. По данным погодного портала Sinoptik уже со вторника в городе будет царить комфортная, без осадков погода. Днем столбики термометров покажут + 25 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во второй половине июля погода в Украине будет аномально жаркой, когда воздух прогреется почти до рекордных 40 градусов. К концу месяца похолодает и пройдут дожди.