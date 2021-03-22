После морозов в Киев придет настоящая весна: прогноз погоды

Погода в Киеве, с понедельника 22 марта будет прохладной и сырой, возможен мокрый снег, однако уже к концу рабочей недели в городе резко потеплеет.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра на 22-26 марта.

Согласно данным синоптиков, в понедельник, 22 марта, температура воздуха днем ожидается от +3 до +5 градусов, пройдет мокрый снег с дождем. Во вторник, 16 марта температура воздуха ночью опустится до -3...-5 градусов, а днем поднимется до + 5 градусов, возможен мокрый снег.

Со среды и до конца недели осадков в столице не ожидается. В среду 15 марта температура воздуха днем не поднимется выше отметки + 5 градуса, а ночью опустится до -5 градусов. Также синоптики обещают порывы ветра до 7-12 м/c.

В четверг и пятницу в столице начнется постепенное потепление. Ночью еще сохранится морозная погода, температура воздуха опустится до -3 градусов, а уже днем 25-26 марта потеплеет до +9 градусов. Осадков не ожидается.

По данным немецкого портала погоды Wetteronline уже с 27 марта в столицу придет настоящая весна - ночью и днем будет плюсовая температура. Столбики термометра днем не опустятся ниже отметки +11.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 22 марта, в Украине ожидается прохладная погода, ветер и осадки в виде дождя и мокрого снега.