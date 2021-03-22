Після морозів до Києва прийде справжня весна: прогноз погоди

Погода в Києві, з понеділка, 22 березня буде прохолодною і вологою, можливий мокрий сніг, проте вже до кінця робочого тижня в місті різко потеплішає.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру на 22-26 березня.

Згідно з даними синоптиків, у понеділок, 22 березня, температура повітря вдень очікується від +3 до +5 градусів, пройде мокрий сніг із дощем. У вівторок, 16 березня, температура повітря вночі опуститься до -3...-5 градусів, а вдень підніметься до +5, можливий мокрий сніг.

А із середи та до кінця тижня опадів у столиці не прогнозується. Так, у середу, 15 березня, температура повітря вдень не підніметься вище позначки +5 градусів, а вночі опуститься до -5. Також синоптики обіцяють пориви вітру до 7-12 м/c.

У четвер і п'ятницю в столиці розпочнеться поступове потепління. Вночі ще збережеться морозна погода, температура повітря опуститься до -3 градусів, а вже вдень 25-26 березня потеплішає до +9 градусів. Опадів не передбачається.

За даними німецького порталу погоди Wetteronline, вже з 27 березня до столиці прийде справжня весна – вночі та вдень буде плюсова температура. Стовпчики термометра вдень не опустяться нижче позначки +11.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 22 березня, в Україні очікується прохолодна погода, вітер і опади у вигляді дощу і мокрого снігу.