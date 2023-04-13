Поминальные дни в Киеве: как будут работать кладбища города
В Киеве утвердили график проведения поминальных дней на столичных кладбищах в 2023 году. Соответствующее распоряжение подписал мэр Виталий Кличко.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. На местах будут дежурить врачи и полиция.
"Проведение поминальных дней на местах захоронений, а также празднование Дня памяти и примирения на Военном кладбище, мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы и других захоронений в 2023 году осуществляется согласно графику. При этом городские власти призывают жителей по возможности воздержаться от посещения мест захоронений и культовых сооружений в условиях военного положения", – сообщили в пресс-службе.
Все кладбища проверят взрывотехники ГСЧС, а за правопорядком будут следить полицейские, которые будут обеспечивать безопасность посетителей. Во время поминальных дней на местах захоронений будут дежурить и бригады скорой медицинской помощи.
"23 апреля будет запрещен заезд транспорта на улицу Крайню (ведет к Лесному кладбищу), кроме автобусов большой емкости, транспортных средств специального и специализированного назначения, служебных машин, обеспечивающих оперативный контроль за состоянием перевозок пассажиров", – уточнили в КГГА.
График проведения поминальных дней в столице:
Голосеевский район
- Байковое кладбище – 25.04.2023, 08.05.2023;
- Пироговское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Корчеватское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Мышеловское кладбище – 23.04.2023;
- Чапаевское кладбище – 23.04.2023;
- колумбарий Ритуальной службы СКП "Киевский крематорий" – 25.04.2023.
Дарницкий район
- Дарницкое кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023;
- Позняковское кладбище – 24.04.2023;
- Бортничанское кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023.
- Броварской район
- Северное кладбище – 23.04.2023.
Деснянский район
- Быковнянское кладбище – 25.04.2023, 08.05.2023;
- Лесное кладбище – 23.04.2023;
- Выгуровское кладбище – 24.04.2023;
- Троещинское кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023.
Оболонский район
- Пуща-Водицкая кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023.
Печерский район
- Зверинецкое кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023;
- Мемориал на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы – 24.04.2023, 08.05.2023.
- Фастовский район (Киевская область)
- Южное кладбище – 23.04.2023.
Подольский район
- Городское кладбище – 26.04.2023, 08.05.2023;
- Куреневское кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023.
Святошинский район
- Святошинское кладбище – 04.2023, 08.05.2023;
- Беличанское кладбище – 24.04.2023;
- Братское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Михайловское кладбище – 23.04.2023.
Соломенский район
- Соломенское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Совское кладбище – 23.04.2023;
- Шулявское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Жулянское кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023.
Шевченковский район
- Военное кладбище – 25.04.2023, 08.05.2023;
- Старообрядное кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Лукьяновское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве верующие, которые придут на Пасхальную службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь до ее завершения. Находиться на улице с 0.00 до 5.00 строго запрещено.
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