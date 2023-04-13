Поминальные дни в Киеве: как будут работать кладбища города

В Киеве утвердили график проведения поминальных дней на столичных кладбищах в 2023 году. Соответствующее распоряжение подписал мэр Виталий Кличко.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. На местах будут дежурить врачи и полиция.

"Проведение поминальных дней на местах захоронений, а также празднование Дня памяти и примирения на Военном кладбище, мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы и других захоронений в 2023 году осуществляется согласно графику. При этом городские власти призывают жителей по возможности воздержаться от посещения мест захоронений и культовых сооружений в условиях военного положения", – сообщили в пресс-службе.

Все кладбища проверят взрывотехники ГСЧС, а за правопорядком будут следить полицейские, которые будут обеспечивать безопасность посетителей. Во время поминальных дней на местах захоронений будут дежурить и бригады скорой медицинской помощи.

"23 апреля будет запрещен заезд транспорта на улицу Крайню (ведет к Лесному кладбищу), кроме автобусов большой емкости, транспортных средств специального и специализированного назначения, служебных машин, обеспечивающих оперативный контроль за состоянием перевозок пассажиров", – уточнили в КГГА.

График проведения поминальных дней в столице:

Голосеевский район

Байковое кладбище – 25.04.2023, 08.05.2023;

Пироговское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Корчеватское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Мышеловское кладбище – 23.04.2023;

Чапаевское кладбище – 23.04.2023;

колумбарий Ритуальной службы СКП "Киевский крематорий" – 25.04.2023.

Дарницкий район

Дарницкое кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023;

Позняковское кладбище – 24.04.2023;

Бортничанское кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Броварской район

Северное кладбище – 23.04.2023.

Деснянский район

Быковнянское кладбище – 25.04.2023, 08.05.2023;

Лесное кладбище – 23.04.2023;

Выгуровское кладбище – 24.04.2023;

Троещинское кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Оболонский район

Пуща-Водицкая кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023.

Печерский район

Зверинецкое кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023;

Мемориал на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы – 24.04.2023, 08.05.2023.

Фастовский район (Киевская область)

Южное кладбище – 23.04.2023.

Подольский район

Городское кладбище – 26.04.2023, 08.05.2023;

Куреневское кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Святошинский район

Святошинское кладбище – 04.2023, 08.05.2023;

Беличанское кладбище – 24.04.2023;

Братское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Михайловское кладбище – 23.04.2023.

Соломенский район

Соломенское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Совское кладбище – 23.04.2023;

Шулявское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Жулянское кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Шевченковский район

Военное кладбище – 25.04.2023, 08.05.2023;

Старообрядное кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Лукьяновское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве верующие, которые придут на Пасхальную службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь до ее завершения. Находиться на улице с 0.00 до 5.00 строго запрещено.

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