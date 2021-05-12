Поляки шокированы состоянием могилы Василия Стуса на Байковом кладбище

Польские журналисты потрясены состоянием могилы выдающегося поэта Василия Стуса, похороненного на Байковом кладбище в Киеве. Они считают, что это проблема сохранения национальной памяти.

Об этом написала в своем блоге НВ журналистка Мирослава Барчук.

Несколько лет назад Барчук в эфире с польским журналистом обсуждали проблемы национальной памяти, украинские-польские исторические раны, а затем речь зашла о состоянии захоронения выдающихся украинцев.

"Когда выключилась камера, он очень эмоционально сказал мне:" Кстати, о героях. Вчера мы с нашими дипломатами посетили Байковое кладбище и были потрясены, когда увидели захоронения вашего украинского национального гения Стуса. Его могила заброшена, заросла сорняками и упадок. Для нас это культурный шок. Кто мешает украинском на этом фронте национальной памяти? Захоронение Щербицкого в идеальном состоянии и с живыми цветами, коррупционеры увековечены в мраморе, а могила вашего мученика Стуса забыта", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая, в День победы над нацизмом в столице сторонники коммунистов набросились на ветерана АТО. Им не понравилось, что он пришел на торжественные мероприятия в форме ВСУ.