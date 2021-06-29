Погода в Киеве побила новый температурный рекорд: такого зноя не было более 100 лет

В Киеве погода продолжает поражать своими рекордами. Так, 25 июня, метеорологи зафиксировали в столице жару + 35,4°C, что превысило максимальное значение температуры для этого дня, которое зафиксировали еще в 1885 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Там отметили, что 25 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла + 28,3 ° C, что на 1,7°C выше рекордного значения температуры для этого дня 1957 года.

"Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до + 35,4 ° C, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1885 году на 0,4 ° C. Минимальная температура воздуха 25 июня не опустилась ниже 21,0°C, что на 0,5°C теплее, чем это было в 1957 году", –рассказали в пресс-службе.

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Кроме того, метеорологи зафиксировали очередной рекорд и 26 июня. После полудня столбик термометра повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 1939 году и составляло + 32,2°C.

Также необычно теплой была и ночь на 26 июня не опустился ниже 22,4 ° C, что на 1,8°C теплее, показателя, который зафиксировали еще в 1901 году.

Отметим, до конца недели в столице прогнозируются дожди с грозами. Днем будет царить комфортная погода с максимальной температурой + 29 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Украине ожидается экстремальная погода. Жара до +40 градусов будет меняться ливнями с грозами и градом. Возможны даже ураганы.