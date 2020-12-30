В Киеве зафиксировали рекордный показатель температуры воздуха

Дарья Дурова Жизнь столицы 00:25, 31.12.2020

Ночь на среду, 30 декабря, в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений.

О предновогодней аномалии сообщили эксперты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского на странице в Facebook. Они ссылаются на данные своих станций.

Уточняется, что ночью температура в украинской столице не опускалась ниже +4,5 градусов.

Предыдущее рекордное значение в +3 градуса наблюдалось в 2003 году. Как отметили сотрудники обсерватории, этот показатель превышен сразу на 1,5 градуса.

Скриншот
Новогодняя елка в Киеве
Facebook / Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Напомним, в Метеорологическом бюро Великобритании спрогнозировали, что наступающий 2021 год будет прохладнее, чем предыдущие, однако все равно останется в шестерке самых теплых на Земле за всю историю наблюдений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В канун Нового года, 31 декабря, погода в Украине будет теплой, а на западе страны пройдут дожди. В Киеве осадков не предвидится.

  • На Новый год в Украине осадков в виде снега не будет.

  • Синоптик Наталья Диденко заявила, что 31 декабря и 1 января погода в Украине в большинстве регионов будет весенней. Температура воздуха в дневное время в некоторых населенных пунктах достигнет +10 градусов.

  • В первый день 2021 года будет тепло и дождливо, так как погоду в Украине будет формировать циклон с юго-запада Европы.

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