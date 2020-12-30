У Києві зафіксували рекордний показник температури повітря
Ніч на середу, 30 грудня, в Києві виявилася найтеплішою за всю історію спостережень.
Про передноворічну аномалію повідомили експерти Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського на сторінці у Facebook. Вони посилаються на дані своїх станцій.
Уточнюється, що вночі температура в українській столиці не опускалася нижче +4,5 градусів.
Попереднє рекордне значення в +3 градуси спостерігалося в 2003 році. Як зазначили співробітники обсерваторії, цей показник перевищено відразу на 1,5 градуса.
Нагадаємо, в Метеорологічному бюро Великобританії спрогнозували, що наступаючий 2021 рік буде прохолоднішим, ніж попередні, проте все одно залишиться в шістці найтепліших на Землі за всю історію спостережень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Напередодні Нового року, 31 грудня, погода в Україні буде теплою, а на заході країни пройдуть дощі. У Києві опадів не передбачається.
На Новий рік в Україні опадів у вигляді снігу не буде.
Синоптик Наталія Діденко заявила, що 31 грудня та 1 січня погода в Україні в більшості регіонів буде весняною. Температура повітря в денний час у деяких населених пунктах досягне +10 градусів.
У перший день 2021 року буде тепло та дощитиме, оскільки погоду в Україні буде формувати циклон із південного заходу Європи.