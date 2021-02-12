Под Киевом жители оригинальным образом чистили улицы от снега. Видео

В Ирпене Киевской области в пятницу, 12 февраля, местные жители самостоятельно начали чистить дороги от снега.

На видео, которое появилось в сети и телеграм-каналах, можно увидеть, что мужчины присоединили к микроавтобусу необычную конструкцию (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Судя по всему, она состоит из нескольких деревянных щитов в виде широкого тарана, скрепленных двумя балками.

Отметим, что в Киеве и области несколько дней подряд идут снегопады. В частности, в столице движение автомобилей на улицах по утрам оказалось парализованным.

12 февраля, в Украине ухудшилась погода. Из-за снегопада в нескольких регионах страны ограничили движение фур.

Добавим, что с началом следующей недели столбики термометров опустятся до -25... -30 градусов в северных регионах страны. Правда, самой низкой температурой зимнего периода в Украине считается -42°С, а самой высокой летнего – соответственно +42°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло.