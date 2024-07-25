Под Киевом жители многоэтажек наказали "героя парковки". Фото

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области местные жители наказали владельца BMW за якобы неправильную парковку авто. Машину обложили пакетами с мусором.

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Об этом сообщили в социальных сетях. О реакции водителя не сообщалось.

"Методы борьбы с хамской парковкой на Софиевской Борщаговке", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети фото можно увидеть, что местные жители обложили BMW "героя парковки" мусорными пакетами. Как владелец авто отреагировал на такое замечание со стороны граждан, не сообщалось. Важно добавить, что на фото не видно, чем мешает транспортное средство.

Напомним, в Киеве на парковке торгового центра заметили дежурного "героя парковки". Владелец Mercedes оставил свою машину сразу на двух местах для людей с инвалидностью.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области правоохранители заметили дежурного "героя парковки". Водитель Audi Q7 оставил свою машину на месте для людей с инвалидностью.

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