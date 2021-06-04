Под Киевом во время пожара в многоэтажке спасли двоих детей.

В селе Чайки Киевской области в пятницу, 4 июня, пожарные спасли двоих 11 летних детей. Огонь возник в квартире на площади в 40 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины, для ликвидации огня задействовали 5 единиц техники и 12 человек личного состава.

"Пожар возник в трехкомнатной квартире. Жизни детей, которых эвакуировали с использованием специальных дыхательных аппаратов, ничего не угрожает", – уточнили спасатели.

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