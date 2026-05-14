Под Киевом в квартиру дома залетела боевая часть российской ракеты. Фото и видео

В поселке Чабаны Киевской области во время террористической атаки РФ в ночь на 14 мая в квартиры жилого дома залетели обломки ракеты, в частности ее боевая часть. Пиротехники провели уникальную операцию по изъятию вражеского боеприпаса.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Уникальную и чрезвычайно опасную операцию провели спасатели Киевской области. Во время вражеской атаки части боевой ракеты залетели в квартиры жилого дома в с-ще Чабаны. Лишь чудом ракета не разорвалась внутри многоэтажки, ведь это могло привести к масштабной трагедии и многочисленным жертвам", – рассказали в пресс-службе.

На место немедленно прибыли пиротехнические расчеты ГСЧС – остатки ракеты со второго и третьего этажей специалисты изъяли с помощью специальной техники и оборудования. Спасатели отметили, что самой опасной была ситуация в квартире на первом этаже, где находилась боевая часть ракеты.

Благодаря профессиональным, слаженным и ювелирно точным действиям саперовудалось безопасно провести работы, изъять боеприпас и не допустить трагедии.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 мая оккупанты массированно атаковали Киевскую область дронами и ракетами. В результате обстрелов пострадали семь человек, среди них трехлетний ребенок.

