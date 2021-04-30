Под Киевом разбитое стекло автомобиля 'скорой' заклеили скотчем

В городе Буче в Киевской области решили оригинально заменить разбитое стекло в карете скорой помощи. Его попросту заклеили огромные слоем скотча.

Об этом сообщили в паблике "Моя Буча" на Facebook.

"Вот такой автомобиль скорой помощи в Буче...", – говорится в сообщении.

Стекло разбилось на задних дверях автомобиля и видимо всех это устраивает. В комментариях пользователи соцсети отметили, что "скорая" уже три года ездит с разбитым стеклом. Некоторые написали, что оно выпало из задней двери кареты скорой помощи совсем недавно. Это произошло на одной из улиц города.

Некоторые люди иронизировали, что стекло разбилось из-за того, что из скорой пытались убежать пациенты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестные свалили велосипеды из пункта проката возле станции метро "Оболонь", а за несколько дней до этого случая там же сожгли двухколесного из байкшеринга.