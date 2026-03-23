Под Киевом пожар в доме унес жизни супругов. Подробности трагедии и фото

В Вышгородском районе Киевской области произошел пожар в частном доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили в одной из комнат тела мужчины и женщины.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Причины трагического случая установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, в воскресенье, 22 марта, в 2:10 к ним поступило сообщение от жителя региона о возгорании в частном доме в селе Новоселки.

Спасатели ликвидировали огонь, однако, к сожалению, во время осмотра места происшествия в одной из комнат правоохранители обнаружили тела 80-летнего мужчины и его 81-летней жены.

"Предварительно, причиной возгорания стала неисправность электрообогревателя. Впоследствии работники ГСЧС предоставят полицейским результаты причины возникновения пожара", – уточнили в пресс-службе.

По данному факту начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины), все обстоятельства трагедии установят правоохранители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!