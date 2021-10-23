Под Киевом обнаружили стоянки древних охотников: археологи рассказали о находке, которой 10 тыс. лет. Фото

В Бучанском районе Киевской области археологи обнаружили три стоянки древних людей. Возраст открытия около 10 тысяч лет и относится к концу палеолита.

Об этом сообщили в Научно-исследовательском центре "Спасательная археологическая служба" (САС). Жилища нашли в районе будущего строительства Большой кольцевой дороги вокруг Киева.

На месте раскопок ученые пока раскопали изделия из кремня, но в ближайшее время надеются найти более весомые находки. При обследовании только первого участка были обнаружены и нанесены на карты 15 новых объектов археологии.

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Древние люди, чьи стоянки обнаружили ученные занимались охотой и обустраивали свои временные жилища в виде чумов на путях миграции животных.

В частности, быков, кабанов и оленей. Они заселяли не только территорию современной Украины, но и Европы.

"Археологам не часто везет выявить стоянки того времени (палеолита – Ред.). Открытие и исследование каждой – это значительный вклад в наше понимание древней истории", – рассказал руководитель исследований, заместитель директора САС Тарас Милян.

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