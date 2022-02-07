Под Киевом мужчина установил рекорд, пробежав зимой в шортах марафонскую дистанцию. Видео

На Киевщине 58-летний Василий Шевчук установил национальный рекорд Украины. Мужчина в одних кроссовках и шортах зимой преодолел марафонскую дистанцию – 48 километров.

Об этом сообщило ТСН. Житель Хорсткова Тернопольской области специально для этого приехал в Пуще-Водицу (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Украинец хорошо известен на своей родине, где он регулярно устраивает ледяные рекорды. В частности, Василий пробежался босиком в мороз, а потом закопался в снегу.

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Для того, чтобы его рекорд был зафиксировали официально мужчина приехал в Киевскую область. В итоге, чтобы преодолеть дистанцию, ему понадобилось почти пять часов, и он пробежал на километр больше – почти 49 километров.

Отвечая на вопрос, зачем ему нужны такие зимние забеги, Василий отметил, что таким образом закалялись его отец и дед. Рукавицы и шапку житель Тернопольщины одевает в случае сильных морозов.

Напомним, на Чугуевском аэродроме в Харьковской области 24-летний ветеран АТО Роман Кашпур установил национальный рекорд Украины. Парень, несмотря на ампутированную в результате ранения ногу, сдвинул с места самолет Ан-26. За 43 секунды Роман весом 78 килограммов смог протащить 16-тонный самолет на расстояние 6,40 метров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 11-летняя жительница Запорожья Богдана Ткаченко, которая имеет редкий диагноз "гипермобильность суставов", установила рекорд Украины и мира. Ребенок годами развивал свою особенность, благодаря чему теперь может показывать невероятные трюки.