Под Киевом Mercedes протаранил машину коммунальщиков: оба авто перевернулись, есть пострадавшие. Фото

В Обуховском районе Киевской области водитель Mercedes на скорости протаранил припаркованный автомобиль дорожной службы. В результате ДТП пострадали два коммунальника.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, 6 июля к ним поступила информация о ДТП на автодороге Киев-Знаменка, вблизи села Романков Обуховского района.

Предварительно полицейские установили, что 36-летний водитель Mercedes Benz Sprinter во время обгона столкнулся с припаркованным автомобилем дорожной службы. В момент столкновения перед служебным автомобилем находился 28-летний коммунальник, который расставлял дорожные знаки.

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"В результате ДТП двое сотрудников дорожной службы получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", – уточнили в полиции.

На фотографиях, опубликованных пресс-службой, видно, что сила столкновения была настолько велика, что обе машины перевернулись на бок.

По факту ДТП с пострадавшими (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

Как писал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате ДТП, зафиксированного камерой, водитель двухколесного транспорта получил травмы, от которых скончался в больнице.

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