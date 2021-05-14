Под Киевом задержали 30-летнего мужчину, который развращал ребенка. Видео

В селе Переселение Обуховского района молодой человек совершал развратные действия в отношении 5-летней племянницы. Об этом полиции рассказала 25-летняя сестра потерпевшей (чтоб посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Правоохранители отметили, что злоумышленнику 30 лет и он имеет инвалидность 2 группы.

"Полицейские выяснили, что молодой человек часто гостил у сестры и оставался наедине с младшей племянницей. Злоумышленник неоднократно совершал развратные действия и сексуальное насилие в отношении девочки", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, правоохранители провели судебно-психиатрическую экспертизу и установили, что злоумышленник – инвалид 2 группы вследствие психического расстройства и требует принудительных мер медицинского характера.

За содеянное ему грозит до десяти лет заключения.

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