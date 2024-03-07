Почти 500 БПЛА разных типов: Кличко показал новую партию помощи для военных на Донбассе. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 112-й бригады ТРО почти 500 БПЛА разных типов, закупленных на средства города. Воины защищают независимость и целостность нашего государства на Донбассе.

Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram-канале. Киевская община продолжает помогать защитникам Украины.

"Очередная партия столь необходимого оборудования – почти 500 БПЛА разных типов, закупленных за средства столицы, отправились на Донбасс к бойцам 112-й бригады ТРО города Киева. В прошлом году город направил по запросам 112-й бригады на ее оснащение более 236 миллионов гривен. И продолжает помогать в этом году", – рассказал Кличко.

Мэр Киева уточнил, что в общей сложности за средства общины бригада приобрела уже более 2 тысяч БПЛА. В частности, 1850 FPV-дронов, 4 тяжелых ударных бомбера, 235 разведывательных БПЛА. Бойцы отмечают, что этот вид вооружения помогает уничтожать врага более эффективно и сохранять жизнь защитников.

"На средства, выделенные столицей, военные 112-й бригады, в частности, оборудовали полигон для подготовки бойцов к выполнению боевых задач, ремонтируют автомобили и транспорт спецназначения. Вместе приближаем Победу! Слава Украине и ее Героям!" – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Киевский городской совет в четверг, 29 февраля, во время заседания увеличил расходы на программу "Защитник Киева" до почти 5 млрд гривен. Деньги, в частности, пойдут на материально-техническое обеспечение сил обороны и безопасности.

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