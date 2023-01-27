Відкритий лист до столичної влади

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Я, письменник і дипломат Юрій Щербак, звертаюсь до Експертної ради та всіх депутатів Київської міської ради і киян із закликом позбутися застарілої комуністичної назви Повітрофлотського проспекту.

На підкріплення моєї пропозиції дозволю собі навести документальну цитату із "Протокола №38 Заседания Президиума Киевского Губернского Исполнительного комитета 5 созыва" 1923 року. На сторінці 4 там є запис 683: "В ознаменовение развития и укрепления Красного воздушного флота переименовать Кадетское шоссе в Воздухофлотское шоссе".

Я киянин, і все своє свідоме життя борюся проти комуністичної диктатури та її наслідків, і переконаний, що із наших рідних вулиць належить остаточно прибрати глорифікацію комуністичного режиму, навіть у таких прихованих випадках, як із назвою Повітрофлотського проспекту. На мій погляд, цей, один із центральних проспектів Києва, має носити назву Проспекта Європейського Союзу, адже прагнення членства у Європейській Спільноті відстояне нами на Майдані, відображене в Конституції України і є обов’язком української влади.

Той факт, що саме на цьому проспекті розташоване Міністерство оборони України, лише підкреслює наскільки важливою є декомунізація назви "Повітрофлотський" та перейменування у проспект Європейського Союзу, куди ми рухаємось, відстоюючи у російсько-українській війні свій зовнішньополітичний вибір та незалежність Української Держави.

Нова назва водночас буде гідною і символічною у контексті нашої вдячності за безпрецедентну допомогу ЄС Україні під час російської агресії. Закликаю Вас усіх підтримати мою пропозицію заради майбутнього нашої країни у вільній сім’ї народів об’єднаної Європи!