Небольшой снег и порывы ветра: прогноз погоды по Киевщине на 12 марта

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 12 марта, синоптики прогнозируют днем небольшой снег. Кроме того, в регионе ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды по Киевщине на 12 марта. Облачно с прояснениями, днем местами небольшой мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по области днем 1-6°С тепла; в Киеве днем 3-5°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +3°С…+5°С; Мироновка +3°С…+5°С; Фастов +3°С…+5°С; Яготин +3°С…+5°С; Барышевка +3°С…+5°С; Борисполь +3°С…+5°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киевщине.

"Днем 12 марта порывы ветра 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – добавили синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода в Киеве 12 марта будет держаться до самого вечера. Утром продолжается ночной снег, но ближе к середине дня он должен закончиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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