Переменная облачность и до +23°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 21 мая

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 21 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 21 мая. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 8-13°С, днем 18-23°С; в Киеве ночью около 10°С, днем 19-21°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +20°С…+22°С; Мироновка +20°С…+22°С; Фастов +19°С…+21°С; Яготин +19°С…+21°С; Барышевка +19°С…+21°С; Борисполь +19°С…+21°С.

В Киеве 21 мая ясная погода ожидается утром и вечером, а днем небо могут затянуть тучи, однако ненадолго. Без осадков.

Напомним, согласно выводам синоптиков и показов метеостанций в Киев пришло метеорологическое лето. Это произошло 13 мая, когда среднесуточная температура воздуха составила +15,0 ° С и начала расти.

В столице апрель 2023 года занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года. На одной из локаций города выпало 102 мм осадков или 243% климатической нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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