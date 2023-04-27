Переменная облачность и до +15°С: прогноз погоды по Киевской области на 28 апреля

В Киеве и Киевской области в пятницу, 28 апреля, переменная облачность, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +15°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 28 апреля. Переменная облачность, без существенных осадков. Температура по области ночью 2-7°С тепла, днем 10-15°С; в Киеве ночью около 5° тепла, днем 12-14°С", – рассказали синоптики.

Согласно информации портала Sinoptik, 29 апреля весь день в Киеве будет облачным. Без осадков.

Напомним, на западе Украины на последние дни весны синоптики прогнозируют преимущественно сухую погоду. В центральной и восточной части будут продолжать лить кратковременные дожди.

В Киеве и Киевской области с 29 апреля по 2 мая ожидается ухудшение погодных условий. В эти дни синоптики прогнозируют заморозки.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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