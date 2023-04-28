Переменная облачность и до +15°: подробный прогноз погоды по Киевщине на 29 апреля

В Киеве и Киевской области в субботу, 29 апреля, переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе заморозки, днем воздух прогреется до +15°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 29 апреля. Переменная облачность, без осадков. Ночью по области заморозки 0-5°С; температура днем 10-15°С тепла; в Киеве ночью заморозки 0-2°С; температура днем 13-15° С тепла", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +12°С…+14°С; Мироновка +13°С…+15°С; Фастов +12°С…+14°С; Яготин +13°С…+15°С; Барышевка +13°С…+15°С; Борисполь +13°С…+15°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 29 апреля ясная погода будет держаться в Киеве уверенно, днем возможна небольшая облачность. Без осадков.

Напомним, на западе Украины на последние дни весны синоптики прогнозируют преимущественно сухую погоду. В центральной и восточной части будут продолжать лить кратковременные дожди.

Добавим, в Киеве и Киевской области с 29 апреля по 2 мая ожидается ухудшение погодных условий. В эти дни синоптики прогнозируют заморозки.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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