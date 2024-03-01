Передал дроны, системы РЭБ и бронированный автомобиль: Кличко посетил защитников Украины на Донбассе. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко посетил защитников Украины, отстаивающих нашу независимость и территориальную целостность на Донбассе. Он передал им FPV-дроны, системы РЭБ и бронированный автомобиль.

Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжит поддерживать ВСУ.

"Посетил наших защитников на Донбассе, где продолжаются ожесточенные бои. Увез бойцам самое необходимое. Въехал в четыре подразделения – 28 отдельную механизированную бригаду, батальон "Свобода", 5 киевскую отдельную штурмовую бригаду и 127 батальон 112 бригады ТРО Киева. И передал в качестве благотворительной помощи в общей сложности 200 FPV-дронов, несколько квадрокоптеров DJI MAVIC 3, 7 систем РЭБ и бронированный автомобиль "Кобра" – его приобрел при поддержке международных партнеров мой брат Владимир", – рассказал Кличко.

Мэр напомнил, что из бюджета столицы выделили 5 штурмовой бригаде 83 миллиона гривен в 2023 году и уже 50 миллионов в этом году. В прошлом году бригада закупила несколько сот fpv-дронов, квадрокоптеров DJI MAVIC 3T и MAVIC 3 Termal/Pro. А также грузовые авто, шины и запчасти к автомобилям.

"112-й бригаде ТРО Киева столица в прошлом году выделила более 230 миллионов гривен и продолжит финансировать потребности подразделения в этом году. Слава Украине, слава ее защитникам!" – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Киевский городской совет в четверг, 29 февраля, во время заседания увеличил расходы на программу "Защитник Киева" до почти 5 млрд гривен. Деньги в частности пойдут на материально-техническое обеспечение Сил обороны и безопасности.

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