Перед зданием Офиса президента начали заливать каток. Фото

Во вторник, 30 ноября, под стенами здания Офиса президента на Банковой начали обустраивать традиционный ледяной каток для всех любителей кататься на коньках. Таким образом высшее руководство страны демонстрирует, что не намерено отменять ежегодные забавы в столице даже при угрозе заявленного на 1 декабря государственного переворота.

Об этом сообщили очевидцы реконструкционных работ на Telegram-канале "Коридор ОП". Авторы также с иронией отметили несоответствие подготовки к зимним забавам вместо усиления охраны Офиса от "путчистов".

"Интересно успеют ли до завтра чтобы все "путчисты" смогли покататься?", – указано в сообщении.

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Отметим, что впервые ледовый каток на Банковой прямо под окнами президента установили в 2019 году. Затраты на установку локации и эксплуатации в течение зимних каникул несут не налогоплательщики, а исключительно меценаты и предприниматели по доброй воле. С тех пор это уже стало ежегодной традицией, которая знаменует приближение новогодних праздников.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году под ОП обустроили целую ярмарку с каруселями, катком и лотками со сладостями.