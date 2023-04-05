Пасхальная служба в Киеве 2023: будут ли открыты церкви в ночь с 15 на 16 апреля и когда можно освятить корзины

В Киеве комендантский час не будут отменять в Пасхальную ночь. Но священнослужители проведут праздничные службы, которые можно посмотреть по телевизору и в сети интернет.

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Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Находиться ночью без спецпропуска запрещено с 0.00 до 5.00.

"В ночь на Пасху, 16 апреля комендантский час продлится как всегда с 00.00 до 05.00. Без изменений. В первую очередь для безопасности самих киевлян и гостей столицы. Потребности верующих на Пасху будут полностью удовлетворены. С ночи священнослужители будут проводить транслировать онлайн телевизионными каналами, на интернет-платформе Youtube и Facebook", – уточнил Попко.

Глава КМВА добавил, что пойти в церковь и освятить пасхальную корзину можно будет после окончания комендантского часа.

"Не нужно пытаться освятить корзины сразу по окончании комендантского часа. Не нужно скапливаться в больших количествах внутри и возле храмов. Не подвергайте себя и окружающих опасностью. Священнослужители всем освятят пасхальные корзины! И не забывайте о сигналах воздушной тревоги. При объявлении опасности – направляйтесь в ближайшее укрытие", – резюмировал Попко.

В Украине в этом году Пасха выпадает на 16 апреля. Предшествует празднику Великий пост – он длится семь недель и символизирует собой 40-дневную аскезу Христа в пустыне накануне его распятия и воскресения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2023 году 17 апреля не будет выходным днем. Однако работодатель по своему усмотрению и за свой счет может предоставить работникам дополнительный выходной – это не будет противоречить законодательству.

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