В КГГА рассказали, каким будет комендантский час в Пасхальную ночь

В Киеве в Пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля, не будут отменять комендантский час. Он, как и ранее, действует с 0:00 до 5:00.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Столица продолжает жить в условиях военного времени.

"В Пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля, комендантский час отменять не будут. Он будет действовать с 0:00 до 5:00. Находиться на улице и в общественных местах, а также перемещаться на транспорте без спецпропуска или пешком запрещено", – сообщили в КГГА.

Стоит добавить, что в Украине в этом году Пасха выпадает на 16 апреля. Предшествует празднику Великий пост – он длится семь недель и символизирует собой 40-дневную аскезу Христа в пустыне накануне его распятия и воскресения.

Отметим, как и в прошлом году, у украинцев нет привычных трех выходных дней из-за военного положения, которое 19 февраля было продлено еще на 3 месяца – до 18 мая. Несмотря на то что в статье 73 КЗоТ установлен дополнительный выходной день в следующий после Пасхи понедельник, война внесла коррективы в жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2023 году 17 апреля не будет выходным днем. Однако работодатель по своему усмотрению и за свой счет может предоставить работникам дополнительный выходной – это не будет противоречить законодательству.

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