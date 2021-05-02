В главный собор ПЦУ в Киеве доставили благодатный огонь. Фото и видео

В киевский Свято-Михайловский Златоверхий собор Православной церкви Украины в воскресенье, 2 мая, на праздник Пасхи доставили огонь из Иерусалима.

Об этом со ссылкой на пресс-релиз церковников сообщил "Укринформ". В ПЦУ рассказали, что огонь доставили рейсовым самолетом верующими и людьми доброй воли (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В светлый день Пасхи Христовой, 2 мая 2021 года, по благословению предстоятеля ПЦУ блаженнейшего митрополита Епифания наместник Свято-Михайловского Златоверхого монастыря архиепископ Вышгородский Агаапит встретил Благодатный огонь из Иерусалима", – сказано в сообщении.

Видео из главного собора ПЦУ:

Напомним, в Киеве поздно вечером 1 мая состоялось богослужение Православной церкви Украины, посвященное Пасхе. Возглавил его предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Как ранее писал OBOZREVATEL, глава делегации УПЦ МП митрополит Антоний получил Благодатный огонь в Иерусалиме и привез в Украину в субботу, 1 мая, вечером.