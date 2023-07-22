Парковка в Киеве снова станет платной через применение Цифровой: все подробности

С понедельника, 24 июля, в Киеве начнут действовать платные тарифы за автомобильную парковку при использовании приложения Киев Цифровой. Оплата будет проводиться в будние дни, с понедельника по пятницу, с 8:00 до 22:00.

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Об этом сообщили на платформе приложения. Подобная услуга позволит парковать автомобили на муниципальных стоянках с комфортом и без штрафов.

Для того чтобы воспользоваться платной услугой в столице, следует установить настройки приложения для своевременного оповещения. Ежечасно владельцу машины будет приходить уведомление про активную парковку.

"Если вы забудете завершить стоянку, то после 22:00 ежедневно оно будет завершаться автоматически", – указано в сообщении.

Киев Цифровой – универсальный Е-билет для метро и наземного транспорта. Проезд оплачивается бесконтактно. Пассажир подносит карту к терминалу, расположенному у двери или в салоне, – и устройство списывает деньги за поездку. Единый электронный билет действует в пределах Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичные власти рассматривают подземные пространства и помещения как потенциальные укрытия. В частности, на тех локациях, где необходимы подобные новые объекты в пешем доступе.