Парад спутников Starlink Маска сняли на видео над Киевом

В субботу, 8 мая, над Киевом сняли на видео парад спутников Starlink, запущенных компанией Илона Маска SpaceX.

Ролик был опубликован в Telegram Киев Оперативный. Так, на кадрах видно, как в ночном небе четко один за другим ровной линией плывут огни. Судя по видео, у его автора такое явление вызвало удивление и заинтересованность.

Отметим, 4 мая SpaceX успешно запустила свои очередные 60 спутников Starlink ветеранским ускорителем Falcon 9 B1049. Сейчас их уже более 1300 и они могут превратиться в тысячи спутников, находящихся на низкой околоземной орбите. Цель SpaceX – сделать скоростной интернет доступным для всего мира.

7 мая в ночном небе над штатом Юта (США) также была замечена серия спутников Starlink, однако некоторые пользователи сети считали, что эти огни – часть китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б".

Starlink – это проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Образованная таким образом новая система связи сможет предоставлять доступ к высокоскоростному интернету в отдаленных от коммуникаций местах. Первой компания начнет обслуживать территорию Канады и север США. Глобальное покрытие Земли ожидается в 2021 году.

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