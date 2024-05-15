Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киева Ярослав Соха. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киева Ярослав Соха. Защитник Украины стал в ряды ВСУ с первого дня полномасштабной войны.

Об этом сообщили в пресс-службе КО "Муниципальная охрана" столицы. Вечная память и слава Герою!

"Печальное известие: при выполнении боевой задачи погиб сотрудник КО "Муниципальная охрана" Ярослав Соха", – сообщили в пресс-службе.

Защитник Украины родился 4 июня 1988 года. Участвовал в Антитеррористической операции на востоке Украины. Имел статус участника боевых действий. С марта 2020-го работал старшим охранником "Муниципальной охраны". Проявил себя как смелый, честный и добросовестный сотрудник, всегда отличался порядочностью и непримиримостью к человеческому безразличию.

"С первого дня войны, а именно с 24 февраля 2022 года, Ярослав Соха стал в ряды Вооруженных сил Украины. Военная специальность – сапер. Погиб смертью Героя. Коллектив КО "Муниципальная охрана" выражает искренние соболезнования родным и близким Ярослава Сохи в связи с гибелью побратима", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Валерий Васильев. Жизнь защитника Украины оборвалась 4 мая в селе Работино.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!