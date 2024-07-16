Оснащен современным оборудованием: Кличко показал, как отремонтировали Киевский городской центр нефрологии и диализа. Фото

Мэр столицы Виталий Кличко проверил, как отремонтировали КНП "Киевский городской центр нефрологии и диализа". Его превратили в мощное и современное профильное учреждение по оказанию медицинской помощи.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Медицинское учреждение оснащено сверхсовременным оборудованием.

"Проверил, как отремонтировали КНП Киевский городской центр нефрологии и диализа. За последние 2 года его превратили в мощное профильное медучреждение. Город отремонтировал все отделения, открыл новые", – рассказал Кличко.

По словам мэра, в больнице обновили клинико-диагностическое отделение и лабораторию, а также открыли отделение общей хирургии, трансплантации, трансплантации костного мозга. Все они оборудованы сверхсовременным оборудованием.

Центр успешно проводит трансплантацию почек взрослым и детям. На сегодняшний день в центре проходят лечение гемодиализом более 800 больных, перитонеальным диализом – 45 пациентов.

"8 июля, после массированной атаки врага на столицу, центр принял на лечение 10 детей из отделения трансплантации костного мозга из больницы "Охматдет". И на амбулаторное лечение экстракорпоральными методами 11 детей. Также 12 маленьких пациентов "Охматдет" в настоящее время в центре проходят лечение гемо- и перитонеальным диализом", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Виталий Кличко проверил, как выполнили капремонт в отделении экстренной медицинской помощи №18 в Оболонском районе столицы. В частности, были заменены системы водо-, электро- и теплоснабжения и оборудования в теплопунктах.

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