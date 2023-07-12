Новые коммуникации и переоборудованные помещения: Кличко показал капремонт в медучреждении на Оболони. Фото, видео

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как выполнили капремонт в отделении экстренной медицинской помощи №18 в Оболонском районе столицы. В частности, были заменены системы водо-, электро- и теплоснабжения и оборудования в теплопунктах.

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Об этом городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Созданы все необходимые условия работы для медиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Проверил, как был выполнен капремонт в отделении экстренной медицинской помощи №18 в Оболонском районе. Оно обслуживает массивы: Минский, Куреневка, Приорка, а также оказывает экстренную медпомощь жителям близлежащих Подольского и Шевченковского районов. В здании обновили фасад. Наружное оформление соответствует единому стилю, выбранному для всех отделений Центра экстренной медицинской помощи", – рассказал Кличко.

Он уточнил, что специалисты заменили внутренние системы водо-, электро- и теплоснабжения, установили вентиляционное оборудование и оборудование в теплопунктах. Также была установлена охранно-пожарная сигнализация, система оповещения, видеонаблюдения, сеть интернет.

Кроме того, есть генератор резервного питания, а помещение, где хранятся медикаменты, оснащено современной системой охраны. В подвальном помещении есть дополнительная диспетчерская и возможное укрытие для сотрудников на случай тревоги. Также здесь обустроили помещение пандусами для маломобильных групп и людей с инвалидностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет капитальный ремонт Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны, где создают городской реабилитационный центр.

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