Origami for Ukraine: Кличко показал художественную инсталляцию, украсившую фасад Музея Киева. Фото

Фасад Музея Киева украсила художественная инсталляция ORIGAMI for UKRAINE – композиция из 5 тысяч оригами-птиц, созданных из сияющей на солнце металлизированной бумаги. Это символизирует непокоренность и стойкость украинского народа, наше стремление к миру.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и выразил благодарность мэрии и громаде Брюсселя за постоянную поддержку и помощь.

"Оригами-птиц создавали дети из Бельгии и Украины. Автор инсталляции – известный бельгийский дизайнер Шарль Кайсин", – отметил Кличко.

По его словам, произведение призвано не только украсить городское пространство, но и продемонстрировать поддержку и единение вокруг Украины наших иностранных друзей и партнеров.

"Этот проект родился в Брюсселе. И я очень благодарен большому другу Киева и Украины мэру Брюсселя Филиппу Клозу за постоянную помощь и эффективное партнерство наших городов", – написал Кличко.

Мэр столицы сообщил, что бельгийские друзья, кроме другой помощи, воплощают и благотворительные инициативы по сбору средств на лечение раненых украинских военных в "Медицинском центре реабилитации и паллиативной помощи". Собрали и уже передали около 50 тысяч евро. Эти средства будут направлены на закупку медоборудования и материалов для реабилитационного центра.